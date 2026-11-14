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Yerel Gaziantep'te korku dolu anlar! Kontrolden çıkan hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı!
Yerel

Gaziantep'te korku dolu anlar! Kontrolden çıkan hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı!

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Gaziantep'te korku dolu anlar! Kontrolden çıkan hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araç, önce önündeki otomobile çarptı ardından kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp yan yattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki araca çarptıktan sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dürümcü Emmi Caddesi'nde seyir halinde olan 27 BHD 906 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, önünde seyir halinde olan otomobile çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak yan yattı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARIN ARASINA DALDI!

Kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarptıktan sonra savrularak ışıkta bekleyen diğer araçların arasına dalma anları yer aldı. Görüntülerde, motosikletli bir kişinin yan yatan aracın altında kalmaktan son anda kurtulması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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