Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu
Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel'in ölümüne sebep olan Andorra kalecisi Jesus Owono'nun cezası belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel'in ölümüne sebep olan Andorra kalecisi Jesus Owono'nun cezası belli oldu.
İspanya 2. Ligi'nde oynanan Tenerife-Andorra maçında hastaneye kaldırılan Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel hayatını kaybetmişti. 30 yaşındaki golcü oyuncu yaşanan pozisyonda Andorra kalecisi Jesus Owono'nun diz müdahalesi sonrası yere yığılmış ve kalbi durmuştu.
Apar topar hastaneye kaldırılan De Miguel'den acı haber geldi ve oyuncu tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
İspanya Futbol Federasyonu, bu trajedinin ardından maçta yaşanan pozisyonla ilgili kararını verdi.
Andorra kalecisi Jesus Owono'ya yaptığı müdahale nedeniyle 12 maçlık men cezası verildiği duyuruldu.
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