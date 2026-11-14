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Spor
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Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel'in ölümüne sebep olan Andorra kalecisi Jesus Owono'nun cezası belli oldu.

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Foto - Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

İspanya 2. Ligi'nde oynanan Tenerife-Andorra maçında hastaneye kaldırılan Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel hayatını kaybetmişti. 30 yaşındaki golcü oyuncu yaşanan pozisyonda Andorra kalecisi Jesus Owono'nun diz müdahalesi sonrası yere yığılmış ve kalbi durmuştu.

#2
Foto - Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

Apar topar hastaneye kaldırılan De Miguel'den acı haber geldi ve oyuncu tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

#3
Foto - Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

İspanya Futbol Federasyonu, bu trajedinin ardından maçta yaşanan pozisyonla ilgili kararını verdi.

#4
Foto - Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

Andorra kalecisi Jesus Owono'ya yaptığı müdahale nedeniyle 12 maçlık men cezası verildiği duyuruldu.

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Foto - Rakibini sahada öldürmüştü! Tüm dünyanın konuştuğu olayda kaleci Jesus Owono’nun cezası belli oldu

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