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Orkun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! 'Başka bir kulüpte olsam...'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Orkun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! 'Başka bir kulüpte olsam...'

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sahada zaman zaman gösterdiği agresif tutum hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Foto - Orkun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! 'Başka bir kulüpte olsam...'

Süper Lig'de milli araya 4. sırada giren UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8. basamakta bulunan Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü, önemli itiraflara imza attı. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Orkun, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Orkun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! 'Başka bir kulüpte olsam...'

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasını giymek ve kaptanlık yapmakla ilgili şunları söyledi: “Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim.”

#3
Foto - Orkun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! 'Başka bir kulüpte olsam...'

Maçlarda zaman zaman verdiği tepkilere de değinen Kökçü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum.”

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Foto - Orkun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! 'Başka bir kulüpte olsam...'

Kökçü, takımın oyununa ve taraftar desteğine de değindi. “Hoca kime görev veriyorsa herkes hazır. Herkes aynı şeyin peşinde. Futbol olarak da hocamızın istediği şeyler takıma uyuyor. Taraftarlarımız zaten her koşulda destekliyor ama böyle devam ettiğimizde daha farklı bir atmosfer görüyoruz. Bu durumun rakipleri de daha da zorladığını düşünüyorum.”

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