Bin yıllık kitapta ölümcül virüs bulundu!

Araştırmacılar, yaklaşık bin yıllık bir el yazmasında koyun çiçeği virüsünün DNA’sını buldu. Keşif, geçmişte hayvanları etkileyen hastalıkların incelenmesine yeni bir kapı açabilir.

İrlanda’daki Dublin Üniversitesinden bilim insanlarının öncülük ettiği uluslararası ekip, York İncili’nde koyun çiçeği virüsünün izlerini tespit etti. Araştırmacılar, virüsün genetik materyalinin yüzyıllar boyunca korunduğunu belirledi. Ekip, bu keşfin ardından hayvan derisinden yapılmış tarihi parşömenleri, eski DNA’yı çıkarmaya yönelik gelişmiş tekniklerle inceledi.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma, koyun çiçeği virüsünün modern çağdan çok önce Avrupa’daki sürüler arasında yayıldığına ilişkin ilk genetik kanıtı sundu.

Virüsün izleri dana ve keçi derisinde de bulundu

Son derece bulaşıcı olan koyun çiçeği virüsü, hayvanlar arasında hızla yayılıyor. Özellikle kuzularda kısa sürede çok sayıda ölüme yol açabilen hastalık, et, süt ve yün üretimini de azaltıyor.

Araştırmacılar, York İncili’nin yanı sıra Cambridge Üniversitesinde saklanan Corpus Sözlüğü’nü ve Britanya ile Avrupa’dan başka tarihi belgeleri inceledi. Koyun, keçi ve sığır derisinden yapılan parşömenler, bu hayvanların biyolojik izlerini ve onları enfekte eden virüslerin genetik materyalini koruyabiliyor.

Ekip, incelenen belgelerin bazı sayfalarında virüsün DNA’sına rastladı. Hastalık koyunlarla ilişkilendirilse de virüsün izleri dana ve keçi derisinden yapılmış parşömenlerde de bulundu. Bu bulgu, virüsün başka hayvanlara bulaşıp bulaşmadığı sorusunu gündeme getirdi.