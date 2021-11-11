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Yerel Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Yerel

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:28:00 -
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda "kasten yaralama, yağma ve hakaret" suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.T, hakkında 51'i hırsızlık olmak üzere 60 suç kaydı bulunan ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası olan B.P, "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.A. ve "nafaka hükümlerine uymamak"tan 3 ay hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli de yakalandı.

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