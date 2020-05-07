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Kırıkkale’de 66 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 66 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 01:40:25 -
Kırıkkale’de 66 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 66 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak eşya yapan şahıslar yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Yenidoğan Mahallesinde bulunan iki iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. İş yerlerine düzenlenen operasyonda, IMEI klonlanmış 66 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.U. ile G.C. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele’ ve 5809 Sayılı ’Elektronik Haberleşme Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.


Öte yandan, polis ekipleri ele geçirilen cep telefonlarını bir araya getirip ’evde kal’ yazarak sosyal mesaj verdi.

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