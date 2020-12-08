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Aktüel Kırıkkale'de 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Aktüel

Kırıkkale'de 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:50:52 -
Kırıkkale'de 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tayfun Dursun idaresindeki 40 AAP 846 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 11. kilometresinde sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile Zeynep, Bahattin ve Tokay Dursun yaralandı.

Bahşılı ilçesindeki kazada ise Erhan Çetin'in kullandığı 71 DS 346 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Hidayet Doğruer Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazalarda yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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