  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Albaraka Türk’ten müşterilerine kolaylık

Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı
için kalan
Aktüel

Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:39:23 -
Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Korona virüs tedbirlerinin de alındığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardında sona erdi.


Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saat 19:19’da Fikret Karabudak Stadyumu’nda ve tüm evlerin balkonlardan vatandaşların İstiklal Marşı okuyacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı