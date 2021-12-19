Yurdun büyük bir bölümü kar yağışına teslim olmuş durumda. Pek çok ilde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kırıkkale’de yaşayan öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kırıkkale yarın uzaktan eğitim mi olacak?

Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?

Kırıkkale’de kar yağışı etkiliyor oluyor. Şehirde pazartesi ve Salı günlerinde de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Şimdiye kadar Kırıkkale’de yarın için okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.