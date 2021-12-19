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Eğitim Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?
Eğitim

Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?

Kırıkkale yarın kar tatili var mı? Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Kırıkkale’de de kar yağışı sürüyor. Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Kırıkkale’de yarın okullar var mı? Kırıkkale okullar tatil mi? 20 Aralık Kırıkkale okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:21:00 -
Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışına teslim olmuş durumda. Pek çok ilde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kırıkkale’de yaşayan öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kırıkkale yarın uzaktan eğitim mi olacak?

Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?

Kırıkkale’de kar yağışı etkiliyor oluyor. Şehirde pazartesi ve Salı günlerinde de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Şimdiye kadar Kırıkkale’de yarın için okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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