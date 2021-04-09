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Eğitim Kırıkkale liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri|Kırıkkale liseleri kontenjanları
Eğitim

Kırıkkale liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri|Kırıkkale liseleri kontenjanları

Bir eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. 8. sınıf öğrencileri sınıfı geçecekleri için mutlu olsalar da okullarını bırakacakları içinde aynı zamanda üzgün olabilirler. Ama güzel bir gelecek sahibi olmak için sıkı çalışmaya devam etmelidirler. Liseye geçecek öğrenciler, bulundukları ildeki liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Kırıkkale liseleri taban puanı 2021, Kırıkkale yüzdelik ve Kırıkkale liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:02:00 - 2021-04-09 17:22:42
Kırıkkale liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri|Kırıkkale liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, LGS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kırıkkale liseleri taban puanı 2021, Kırıkkale liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Kırıkkale liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Kırıkkale liselerinin taban puanı için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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