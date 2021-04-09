Kırıkkale liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri|Kırıkkale liseleri kontenjanları

Bir eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. 8. sınıf öğrencileri sınıfı geçecekleri için mutlu olsalar da okullarını bırakacakları içinde aynı zamanda üzgün olabilirler. Ama güzel bir gelecek sahibi olmak için sıkı çalışmaya devam etmelidirler. Liseye geçecek öğrenciler, bulundukları ildeki liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Kırıkkale liseleri taban puanı 2021, Kırıkkale yüzdelik ve Kırıkkale liseleri kontenjanları nelerdir?