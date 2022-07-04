  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kırıkkale kan donduran olay
Gündem

Kırıkkale kan donduran olay

Kırıkkale'de su kanalında başında yara izlerinin olduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin, 32 yaşındaki Gencay G. olduğu ve başında yara izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 13:13:00 -
Kırıkkale kan donduran olay

Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi'ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin, 32 yaşındaki Gencay G. olduğu ve başında yara izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gencay G'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23