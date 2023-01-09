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Spor Kırgızların atlı spor tutkusu: Kökbörü
Spor

Kırgızların atlı spor tutkusu: Kökbörü

Kırgızistan’da yetenek ve gücü ölçen geleneksel spor Kökbörü, oynanmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 12:06:00 -
Kırgızların atlı spor tutkusu: Kökbörü

At binicinin yerdeki oğlağı almasının ardından hedefine ulaştırmak üzerine kurulu Kökbörü, dayanıklı atlar üzerindeki binicilerin güç, beceri ve çevikliğinin kilit rol oynadığı atlı müsabaka olarak dikkati çekiyor.

Kökbörü organizatörlerinden Bakay Kudaybergenov, şunları kaydetti: “Bu çok büyük organizasyonu ayda bir düzenliyoruz. Müsabakaya 200-300 atlının katılmasını sağlıyoruz. Hakem ve spikeri getiriyoruz. Çadırlar kuruyoruz. Yemek ve hediyeleri veriyoruz”.

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