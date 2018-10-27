Kırgızistanlı 'Erdoğan' dünyaya geldi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, bebeğe "Erdoğan" ismi veren Kırgız aileyi Çuy bölgesinin Alamudun ilçesinde yer alan Lebedinovka köyünde evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Zamirbek ve Yazgül Koconov çiftini tebrik eden Fırat, bebeğe nazar boncuğu taktı ve hediye verdi.

Müslüman dünyasının lideri

Baba Zamirbek Koconov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman dünyasının lideri olması nedeniyle bebeğine "Erdoğan" adını verdiklerini belirtti.

“Yakınlarımız tebrik ediyor”

Koconov, Erdoğan'ın dürüstlüğü ve özgür irade sahibi olması gibi niteliklerinin hoşuna gittiğini ifade ederek, "Bebeğimizin adını ne koyalım düşünüyorduk. Sayın Erdoğan, Kırgızistan'a resmi ziyaret için geldi. Biz de bebeğimize Erdoğan ismi vermeye ailece karar verdik. Yakınlarımız da Erdoğan'ın Müslüman dünyasının lideri olması hasebiyle güzel bir isim verildiğini dile getirip tebrik ediyorlar." ifadelerini kullandı.