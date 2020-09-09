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Aktüel Kırgızistan'da "Komuz Günü" kutlanıyor
Aktüel

Kırgızistan'da "Komuz Günü" kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:59:26 -
Kırgızistan'da "Komuz Günü" kutlanıyor

BİŞKEK (AA) - Kırgız halkının geleneksel kültüründe önemli yeri bulunan komuzun korunması için geçen yıl ilan edilen "Komuz Günü" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kırgızistan’da her yıl 9 Eylül’ün Komuz Günü olarak kutlanmasına ilişkin 2019 yılında kararname imzalayan Cumhurbaşkanı Soorobay Ceeenbekov, mesaj yayımladı.

Ceenbekov mesajında, "Halkımız için komuz sadece geleneksel bir müzik aleti değildir, atalarımızın gelecek nesillere giden şanlı yolunu melodiler aracılığıyla anlatan tükenmez bir mirastır." ifadesini kullandı.

Komuz aracılığıyla yaratılan "harika eserler, felsefi derinliği ve müzik çeşitliliği" ile uluslararası alanda tanınır hale gelmeye başladığını belirten Ceenbekov, "Üst üste ikinci yılını kutladığımız Komuz Günü, güzel bir gelenek haline gelecek ve cumhuriyetimiz kültür hayatında değerli bir yer edinmeye devam edecektir. Ulusal kültürümüzün gururu, halk sanatının özel sembolü olan Komuz Günü kutlu olsun!" diye konuştu.

Öte yandan, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Bakanlık olarak, 9 Eylül Komuz Günü dolayısıyla çevrim içi konser, konferans ve çeşitli etkinlikler hazırladıklarını duyurdu.

Komuz Günü kutlamaları, Bakanlık yetkililerin katılımıyla sanatçıların heykellerine çelenk konulmasıyla başladı.

Bakan Camankulov, başkent Bişkek'te komuz üreticisi Namazbek Uraliyev'in atölyesini ziyaret etti. Medeniyet Devlet Televizyon Kanalı da komuz çalan vatandaşların sosyal medyada paylaştığı videoları yayımladı.

Kırgız folklorunun ve komuz sanatının incelenmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Komuz Grubu, komuzcu Atay Ogonbayev'in doğumunun 120. yılına ithafen müzik ziyafeti verdi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının 9 Eylül Komuz Günü dolayısıyla hazırladığı kutlamalar, halkın müzik tarihinde komuz çalanlardan oluşan ilk orkestrasını kuran ve halkın efsanevi komuzcusu sayılan Atay Ogonbayev'in yazdığı Maş Botoy adlı lirik eserinin 12 Eylül'de çevrim içi icra edilmesiyle sona erecek.

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