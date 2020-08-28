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Aktüel Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır konusunda anlaşma
Aktüel

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır konusunda anlaşma

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:09:19 -
Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır konusunda anlaşma

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır noktalarının tespitini yapan hükümetlerarası çalışma grubu, 94,5 kilometrelik kısımla ilgili anlaşmaya vardı.

Kırgızistan Başbakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır noktalarının tespitini yapan hükümetlerarası çalışma grubu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toplandı.

Toplantıda, tartışmalı sınır bölgesindeki 94,5 kilometrelik kısımla ilgili anlaşmaya varıldı.

İki ülkenin 1370 kilometrelik sınırının yaklaşık 300 kilometrelik kısmında 58 tartışmalı sınır noktası bulunuyor.

Tartışmalı sınır noktalarında yasa dışı sınır geçişleri yüzünden iki ülkenin askerleri sık sık karşı karşıya geliyor.

Çalışma grubu, her ay bir araya gelerek, uzlaşma sağlanamayan sınır noktalarıyla ilgili çalışmaları yıl sonuna kadar sürdürecek.


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