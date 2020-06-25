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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un koronavirüs test sonucu açıklandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:44:00 -
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un koronavirüs test sonucu açıklandı

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, yaptığı açıklamada, Ceenbekov'un Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını, kendisinin karantinada olduğunu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiğini açıkladı.

Stamaliyeva, Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ve bir korumanın ikinci testinin de pozitif olduğunu, bu kişilerin hastalık belirtileri bulunmadığı için 14 günlük ev karantinasında gözetim altında tutulacaklarını kaydetti.

Sözcü Stamaliyeva, heyetteki diğer üyelerin de test sonuçlarının negatif çıktığını ve tecritte olduklarını söyledi.

Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenine katılmak için 23 Haziran'da Moskova'ya giden Ceenbekov, heyetinde yer alan 2 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine törenlere katılmama kararı almış, dün gece ülkesine dönmüştü.

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