  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröriste omuz veren Türk askerini sevmez

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Plan yapacaklar dikkat, bu kez kesin geliyor

Dünyanın deniz gücü listesini ABD yaptı! Türkiye kaçıncı sırada?

Bölgeden petrol ve altın fışkırıyor! NATO'dan Türkiye'ye teklif: Orayı bize verin biz size Irak'tan toprak...

Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Hükümete dolar için tepki çeken talep: Dolar kuru 23 liraya yükseltilmeli

CHP’li İlhan Kesici’den bomba itiraf! Seçilirsek AK Parti gibi yöneteceğiz

Rusya’dan ortalığı karıştıracak karar! Ruslar apar topar Türkiye'den ayrılabilir

Başkan Erdoğan, Taliban’a sert çıktı! “Kimse bunu İslam’la açıklamasın, bu dinde yok”

İngiliz kraliyet ailesi çalkalanıyor! Prens Harry, dünyaya neden getirildiği itiraf etti
Sağlık Kırgız milletvekili sağlığına Kahramanmaraş’ta kavuştu
Sağlık

Kırgız milletvekili sağlığına Kahramanmaraş’ta kavuştu

Kırgız milletvekili Nadıra Normatova, Kahramanmaraş'ta bir hastanede bypass ameliyatı geçirdi. Sağlığına kavuşan Normatova, doktorlara teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 11:22:00 -
Kırgız milletvekili sağlığına Kahramanmaraş’ta kavuştu

Kırgızistan’dan Kahramanmaraş’taki özel hastaneye gelerek kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapılan milletvekili sağlığına kavuştu.

Kırgızistan’da yaşayan milletvekili Nadıra Normatova, yurt dışındaki bir klinikte göğüs ve nefes darlığı nedeniyle anjiyo oldu. Rahatsızlık süreci devam eden milletvekili, ülkesindeki hastanelerde kapalı yöntemle ameliyat yapılmadığı için Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi’ni tercih etti. Milletvekiline burada ful kapalı bypass ameliyatı yapılarak sağlığına kavuştu. Ameliyatının gerçekleştirilen milletvekili 5 gün sonra taburcu edilerek ülkesine geri döndü.

Kalp Damar Cerrahi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Kırgız vatandaşı ve aynı zamanda orada milletvekili. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle yurt dışındaki bir klinikte anjiyo oluyor. Ancak orada kapalı bypass olmadığı için arayışa giriyor ve bize ulaşıyor. Kendisi ile görüştük tomografisine bakıp kapalı bypass olması için ameliyatın uygun olduğunu ilettik. Kendisi de Kahramanmaraş’taki hastanemize geldi ancak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı kendisine devlet üstün hizmet nişanı verecekmiş gitti ve geri döndü. Kapalı yöntemle koroner bypass ameliyatını gerçekleştirdik. Bugün 5. günümüz ve taburcu oldu. Kendisi ile güzel kardeşliğimiz oldu” dedi.

Kalp Damar Cerrahi Prof. Dr. Mehmet Acıpayam ise, “Bizim hastanemize gelen Kırgız milletvekilini en iyi şekilde ağırladık. Hem bir ablamız oldu hem de bir kardeşimiz. Biz Türkiye - Kırgızistan kardeşliğine yakışır şekilde ağırlayıp ameliyatını yaptık. Bizlere inandığı için teşekkür ederiz”diye konuştu.

Türkiye'de şifa bulduğunu belirten Milletvekili Normatova ise, Sular Akademi Hastanesi'nde operasyon geçirdiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade ederek emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?
Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?

Yaşam

Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?

Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?
Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?

Yaşam

Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?

{relation id:1723922 slug:'tum-turkiyenin-gozu-manisada-sonuc-bekleniyor-bu-sivi-petrol-mu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23