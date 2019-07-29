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Kirazın mucizevi faydaları

Rengi, hoş kokusu ve tadı ile yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan kirazın sapından çekirdeğine kadar sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Yüzde 80 oranındaki su içeriğiyle yaz meyveleri arasında önemli bir yere sahip olan kiraz, sıcaklar nedeniyle artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda çokça tercih edilen bu meyvenin kilo aldırmaması ve sağlığa zarar vermemesi için uygun miktarlarda tüketilmesi gerekiyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
Kirazın mucizevi faydaları

Yaz meyvelerinin en küçük ama en zengin içeriğe sahip meyvelerinden biri olan antosiyanin, kuarsetin gibi antioksidan bileşikler ile lif, A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum ve melatonin içeriği ile de pek çok hastalık için koruyucu etki göstermektedir. Kirazın kırmızı, beyaz, sarı, bordo pek çok rengi bulunmaktadır. Rengi koyulaştıkça besin değeri artan bu meyvenin yararlı etkilerinden bazıları şunlardır:

Kanseri önleyici etki gösteriyor

En yüksek antioksidan kapasiteye sahip meyvelerden birisi olan kiraz, bu özelliği sayesinde metabolizma sonucu oluşan ve hücre üzerinde zararlı etkileri bulunan serbest radikalleri ve hücre üzerindeki stresi azaltarak kanseri önleyici etki göstermektedir.

İnme riskine karşı koruyor

Kan basıncında azalma, kalp damar hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu olma özelliği taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcaklık artışıyla beraber sorun yaşayan tansiyon hastalarının günlük beslenmesinde kiraza yer vermesi gerekmektedir.

Cilt sağlığına faydalı

C vitamini, A vitamini ve polifenolleri bir arada bulundurması sayesinde cilt dokusu için de olumlu etkiler sağlamaktadır. Böylelikle yaz boyu güneş ışınlarına maruziyetin artmasıyla bozulabilen cilt sağlığını korumaya da yardımcı olur.

Kiraz sapı ödem şikayetini azaltıyor

Kiraz sapının kaynatılarak suyunun içilmesi uzun yıllardır kabızlık ve ödem şikayetinin çözümü için kullanılan bir yöntemdir. Kiraz ve kiraz sapı suyu bağırsak hareketlerini artırıcı ve vücuttan su atımını uyarıcı etki gösterebilmektedir. Ancak yaz aylarında bu uygulamanın çok sık yapılması, zaten artan sıvı ihtiyacına karşı vücudu daha da susuz bırakabilmektedir. Artmış olan dışkılama da bağırsak yüzeyine hasar verebilmektedir. Kiraz sapını kaynatarak suyunu tüketmek yerine kirazı bütünüyle beslenmeye dahil etmek daha sağlıklıdır.

Tokluk hissi verip, tatlı isteğini bastırıyor

Kiraz, kilo vermek isteyen kişiler için anahtar role sahiptir. Bu meyvenin yüksek besin değeri, vücut ağırlığı kontrolü için en önemli üç bileşen olan bağırsak sağlığı, egzersiz ve uyku kalitesinde de önem taşımaktadır. Yetişkin bir bireyin bağırsak sağlığı için günde 30-35 gram lif tüketmesi gerekirken, günde iki su bardağı dolusu kiraz tüketmek bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 15’ini karşılamaktadır. Ayrıca kompleks karbonhidrat içermesi sebebiyle kiraz tokluk hissini uzatıp, tatlı isteğini de bastırır. Potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde de egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarını azaltan kiraz, melatonin içeriği sayesinde uykusuzluk problemine de iyi gelmektedir.

Kabızlık problemine çözüm

Yetişkin bireyler için günlük enerji ihtiyacına göre meyve tüketim miktarı üç porsiyon olmaktadır. Bir su bardağı dolusu kiraz (yaklaşık 10-12 adet) bir porsiyon meyveye karşılık gelirken, kabızlık problemi yaşayanlar gün içerisindeki tüm meyve tüketimini kiraz olarak tercih edebilmektedir. Ancak diyetlerine çeşitlilik katmak için diğer meyvelere de yer vermek isteyenler kirazı 1-2 porsiyon ile sınırlandırabilir.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
  1. Kanseri önleyici etki
  2. İnme riskine karşı
  3. Cilt sağlığı
  4. ödem şikayeti
  5. Tokluk hissi
  6. tatlı isteği
  7. Kabızlık
  8. Kiraz
  9. kırmızı
  10. beyaz
  11. sarı
  12. bordo
  13. A vitamini
  14. C vitamini
  15. potasyum
  16. magnezyum
  17. melatonin
  18. metabolizma

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