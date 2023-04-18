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Dünya Kiralık katilliğe başvuruda bulunan askere...
Dünya

Kiralık katilliğe başvuruda bulunan askere...

Yeniakit Publisher
2023-04-18 09:27:00 -
Kiralık katilliğe başvuruda bulunan askere...

ABD’deki Tennessee Ulusal Hava Muhafızları’nda görevli bir asker, hiciv amaçlı kurulan “Rent-a-Hitman” (Katil Kirala) internet sitesine iş başvurusu yapmasının ardından tutuklandı.

ABD’deki Tennessee Ulusal Hava Muhafızları’nda görevli bir asker, hiciv amaçlı kurulan “Rent-a-Hitman” (Katil Kirala) internet sitesine iş başvurusu yapmasının ardından tutuklandı.

Duruşma belgelerine göre 21 yaşındaki Josiah Ernesto Garcia, ailesine bakabilmek için paraya ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden kiralık katilliğe başvurduğunu söyledi.

Söz konusu site ilk olarak 2005’te bir siber güvenlik şirketinin reklamını yapmak için kurulmuş, gözden düştükten sonra kiralık katil olmak için iş başvurusu yapmaya da olanak sağlayan bir hiciv sitesine dönüştürülmüştü.

FBI’a göre Garcia Şubat ortasında bu siteye CV’sini gönderdi, askeri tecrübesi ve tüfek kullanım yeteneklerini öne çıkardı.

CBS News, Garcia’nın orduya Temmuz 2021’de katıldığını tespit etti.
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Garcia, siteye başvuru yaptıktan sonra yanıt alamayınca tekrar siteyle iletişime geçti.

Bunun üzerine site durumu FBI’a haber verdi ve FBI’ın direktifleri doğrultusunda yanıtlar yazmaya başladı.

5 bin dolar karşılığında birini öldürme teklifini kabul etti

FBI’a göre Garcia, bir gizli ajanın 5 bin dolar karşılığında birini öldürme teklifini kabul etti, bunu yakında doğmasını bekledikleri çocuklarına bakmak için yapacağını söyledi.

Daha sonra bir ajan kendisiyle bir parkta buluşarak ona, öldürmesini istediği kişiye dair bilgilerin yer aldığını söylediği bir paketle birlikte ödemenin ilk yarısı olan 2 bin 500 dolar verdi.

Tennessee’deki savcılığın basın açıklamasına göre şartlarda anlaştıktan sonra Garcia, cesedin fotoğrafına ihtiyaç duyup duymayacaklarını sordu.

Bunun ardından tutuklandı ve evinde arama yapıldı. Kolluk kuvvetleri evde yarı otomatik bir silah da buldu.

Garcia hüküm giymesi durumunda 10 yıla kadar hapis yatabilir.

BBC

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