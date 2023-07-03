Kiralık evlerde yeni dönem! O gelişme şok etti

Yazın gelmesiyle beraber Antalya’da yerli ve yabancı göçü devam ederken, fahiş kira artışlarının önü kesilemiyor. Kent merkezindeki birçok semtte kiralık ev sıkıntısı yaşanırken, bazı mülk sahipleri evlerini ‘açık artırma’ usulüyle kiraya çıkardı.

Turizm kenti Antalya’da pandemi döneminde başlayan kira artışları, Rusya-Ukrayna savaşının ardından 5 katına kadar yükseldi. Bazı bölgelerdeki astronomik fiyatlar ise tepki çekti. Geçen yıl 2-3 bin liradan kiracı bulan daireler bugün, 15-20 bin TL’ye kiraya verilebiliyor. Kiraların bu denli yüksek olmasına karşı kente yerli ve yabancıların göçü de devam ediyor. Kiraların en yüksek olduğu kent merkezinde ise kiralık daire sıkıntısı yaşanıyor. Buna karşı bazı mülk sahipleri evlerini ‘açık artırma’ usulüyle kiraya çıkartıyor.

“Anayasal hakkımızı istiyoruz”

Açık artırma usulüyle kiracı aranmasının barınma sorunun geldiği noktayı gösterdiğini belirten Kiracılar Dayanışması Platformu Kurucusu Cengiz Kul, “Ara zam da gördük günü birlik ödeme de. Biz dar gelirli vatandaşlar kaderine terk edilmiş olunsak da ilahi adalete güveniyoruz. Bir gün tüyü bitmemiş yetim çocuklar, sokağa atılan dul kadınlar, öksüz ve yetimler için illaki adalet tecelli edecek. Biz kimseden ne sadaka ne fitre ne de bağış istiyoruz, biz sadece anayasal hakkımız olan barınma hakkımızı istiyoruz” dedi.

“Meclis'e mi yürüyelim”

“Biz sadece kiracıyız. Ne vatan hainiyiz ne bu ülkenin kötülüğünü isteyen kişileriz” diyen Kul şunları söyledi:

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“Ev sahipleri ve emlak terörü resmen bizimle alay eder, dalga geçer hale geldi. Biz dar gelirli vatandaşa ne zaman sahip çıkılacak, artık bizler ailemizde evimizde huzurumuz kalmadı. Toplanıp Ankara’ya Meclise mi yürüyelim? Birileri canından olsun, birileri intihar mı etsin? Bu bireysel değil toplumun kanayan yarası haline gelen barınma sorununa acilen çözüm bulunması gerekiyor. Bizlerin artık ne sabrı ne de kiraya verecek maaşımız kaldı.”