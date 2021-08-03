Kiralar Ağustos ayında ne kadar oldu? 2021 kiralara ne kadar zam geldi? Kiralara yapılacak yeni zam oranları

Ağustos ayı kira zamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı. Peki ağustos ayı kira zammı ne kadar? Ağustos ayında kiralara ne kadar zam geldi? İşte kira zammı detayları.

Kiralar ne kadar zamlandı?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu. Kira artış oranları bu ay için yüzde 15,15'lik rakama göre belirlenecek.

Temmuzda kiralar ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 artmıştı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşmişti. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı Temmuz 2021'de kira artış oranı yüzde 14,55 olmuştu.