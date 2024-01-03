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Ekonomi Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı!
Ekonomi

Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 15:34:00 -
Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı!

TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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