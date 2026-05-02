‘Kiracıyım” dedi, 4 evi çıktı! Ali Mahir çakma halkçı

Garajında muhafaza ettiği özel yapım milyonluk araçlara ve kalkmadığı içki sofralarına rağmen “açlık” edebiyatı üzerinden duyar kasan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da taşınmaz zengini çıktı. Yaptığı bir açıklamada 60 yıllık, asansörü olmayan bir binada kiracı olarak oturduğunu söyleyerek duyar kasan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın, ikisi İstanbul’da bir tanesi Ankara’da, bir tanesi de Mersin’de olmak üzere, adına kayıtlı 4 adet taşınmazı olduğu öğrenildi. Çakma halkçı Ali Mahir’in İstanbul Kartal’da Aşağı mahalle 10167 Ada 214 parselde, yine Maltepe Cevizli Mahalle 16006 ada 19 parselde, Mersin Akdeniz ilçesi Kiremithane mahallesinde 24 ada 4 parselde ve Ankara Bala’da Benyam-İmar mahallesinde 831 ada 1 parselde taşınmazı bulunuyor.

Porche bile var

Tek paketi 5 asgari ücrete denk gelen purolarla poz veren ve ultra lüks tatillerden geri durmayan CHP Başarır’ın biri mavi gri renkte ve fiyatı milyonları bulan Porche 944 lüks otomobili ve bir adet de siyah renkte 2026 model Skoda Superb aracı olduğu belirtildi. Öte yandan konuyla ilgili gazetemize bilgi veren CHP’li kaynaklar, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sadece görünen mal varlığının bununla sınırlı olduğunu, gerçekte ise yakınların üzerine kayıtlı çok sayıda taşınmazı olduğu iddiasında bulunuyor.