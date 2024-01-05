Kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, müdahale eden polise aracıyla çarptı
NEVŞEHİR'de, kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna aracıyla çarptı.
Nevşehir'de Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi'nde, iş yeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan anlaşmazlık büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.
Ekipler, tarafları ayırıp durumu kontrol altına almaya çalışırken, olaya karışan iş yeri sahibi Günay Servet Ö., 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürdü.
Bu sırada polis memuru Şahin K. aracın çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı polis memuru derhal Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Gözaltına alınan Günay Servet Ö., polis merkezine götürüldü.
Şu an için detaylı bir soruşturma devam ediyor.