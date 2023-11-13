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Yerel Kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı
Yerel

Kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 11:39:00 -
Kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı

İzmir'de tartıştığı kiracısını öldüren 79 yaşındaki ev sahibi yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldüren 79 yaşındaki şüpheli, saklandığı ormanlık alanda gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kiracısını öldürüp olay yerinden kaçan H.İ.U'nun Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ayrancılar Mahallesi'nde Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi H.İ.U. (79) arasında tartışma çıkmış, H.İ.U, tabancayla Alkan'ı öldürmüştü. Şüpheli, olay yerinden kaçmıştı.

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