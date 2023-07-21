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Yerel Kiracısını öldüren ev sahibi gözaltına alındı
Yerel

Kiracısını öldüren ev sahibi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 17:58:00 -
Kiracısını öldüren ev sahibi gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da çocuklarının gözü önünde kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da çocuklarının gözü önünde kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ev sahibi E.Ö. kiracısı H.A ile aralarında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

H.A. zam teklifini kabul etmeyen yılık kiracısı E.Ö ile aralarında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ev sahibi kiracısını çocuklarının önünde tabancayla ateş ederek öldürdü.

Gözaltına alınan ev sahibi H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İLKHA)
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