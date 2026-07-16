  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyuşturucu baskını sırasında evinde bulunmuştu! Bakın o hassas terazi ne içinmiş Naci Görür korkuttu: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz 'Seküler laik kesimin nasipsizliği ve AHBAP' Kimsesiz çocukların kaldığı yetimhanede facia: 11 ölü MSB: Donanmamız 18 yıl sonra Lazkiye'deydi! Suriye ile denizde de işbirliği vurgusu Ukrayna'dan Rusya'ya ateşkes ve zirve çağrısı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti Özel’cilerden yine aynı terane! Yolsuzluktan tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı da “hatırlamıyorum” dedi Mansur da Ekrem’in yolunda Yeni parti kurma yolundaki Özel’e siyasilerden tavsiye: Hırsızını arsızını al da git Tolgahan Erdoğan’dan yat haberini çarpıtan fondaşlara hodri meydan! Mahkemeye versin de biz de rezil edelim!
Gündem Kiracısını bıçaklayıp kaçan ev sahibi tutuklandı
Gündem

Kiracısını bıçaklayıp kaçan ev sahibi tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kiracısını bıçaklayıp kaçan ev sahibi tutuklandı

Kars'ta tartıştığı kiracısı ile kardeşini bıçakla yaralayıp kaçan ev sahibi gizlendiği evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars’ta Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta 13 Temmuz'da C.K, tartıştığı kiracısı E.A. ile yanında bulunan kardeşi H.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu C.K, gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yaralanan E.A. ile H.B'nin Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavileri devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23