Kiracısına bunu yaptı! 24 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Bakırköy'e bağlı Ataköy 9. kısımda geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan olayda Mehmet Cengiz Bilik kiracısı olan Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın evine giderek önce hakaret etmiş, ardından da eve zorla girerek buzdolabında bulunan cam kavanozları yere atarak, kırılmalarına neden olmuştu.

Bilik, o esnada evde bulunan Nadir Önüç'ü darp edip ardından hem Övünç'ü hem de Kritckaıa'yı çatalla yaralamıştı. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın şüpheli Mehmet Cengiz Bilik'e ait dairede oturduğu, şüphelinin 2022 yılında yüzde yüzün üzerinde kira artışı yapmak istemesinin ardından müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'ın bu artışı kabul etmediği, şüphelinin müştekiye şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Cengiz Bilik, sitenin tesisat işlerine bakan Turan ve başka bir kişinin daha önce müştekinin dairesinin önüne gelerek izin almadan, haksız ve hukuka aykırı biçimde müştekinin aktif olarak kullanmakta olduğu su sayacını sökerek çaldıklarına yer verildi.

"ÇATAL SİLAH SAYILDI"

İddianamede, kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiği ve raporda, ev sahibi olduğu belirtilen şüphelinin evin içerisinde bağırıp çağırdığı, buzdolabından aldığı içi dolu cam kavanozları yere fırlattığı, kırılmadan dolayı evin içerisinde cam parçaları bulunduğu, yaralanmalardan dolayı evde kan izleri bulunduğu, videoları çeken müştekinin de yaralandığı, şüphelilerin komşulardan yardım istediği anlatıldı. Raporda, müştekiyi silahtan sayılabilecek çatal kullanarak tehdit ettiğine de değinildi. Alınan doktor raporunda müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde hafif yaralandıkları belirtildi.

"KIRILAN CAMLARIN ÜZERİNE BİLEREK BASTI"

Kiracısı Kritckaıa'ya dehşet dolu anlar yaşatan Mehmet Cengiz Bilik'in savunmasında şu ifadelere yer verdiği aktarıldı: "Kiracımın evine elektrik ve su tesisatçısı ile gittim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Guldzhakhan ve Nadir bana zorluk çıkardı. Buzdolabını kontrol etmek amacıyla açtım. İçerisinde çok fazlalık vardı. Fazlalıkları yere attım. Nadir, kırılmış kavanozların üzerine bilerek bastı. Kimseyi darp etmedim. Polis ekipleri çantamda çatal buldu. Üzerime atılan şuçlar iftira. Suçlamaları kabul etmiyorum."

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Cumhuriyet savcısı, Mehmet Cengiz Bilik'in, hakaret, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kadına karşı basit yaralama, basit yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve silahla tehdit suçlarından Nadir Övünç'e karşı işlediği suçlardan 2 yıl ve Guldzhakhan Kritckaıa'ya karşı işlediği suçlardan 22 yıl olmak üzere toplamda 24 yıla kadar hapsini talep etti.