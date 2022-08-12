Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Zorunlu olacak! Düğmeye basıldı

AK Parti’nin üzerinde çalışmaya başladığı yeni Yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan 7’nci yargı paketi ile arabuluculuk sisteminin genişletilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sisteminin devreye girmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Yapılacak düzenleme ile kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce tarafların arabulucuya başvurmaları gerekecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde, bu hazırlıklar Meclis’te değerlendirilecek ve kabulü halinde yasalaşacaktır” demişti.

Ailede de uygulanacak

Ayrıca, yargı paketiyle boşanma sürecinde özellikle kadın ve çocukların örselenmelerini önlemek için mahkeme temelli ‘aile arabuluculuğu’nun da getirileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, “Boşanmaya karar verenlerin nafaka, velayet ve mal paylaşımı konusunda anlaşmasını sağlayacak bir arabuluculuk mekanizmasının olması gerekiyor. Tarafların anlaşmaları sayesinde, boşanma davaları daha kısa bir süre içerisinde çözülebilecek” değerlendirmesini yapıyor.