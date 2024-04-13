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Yerel Kıraathanede silahlar konuştu: 2 ölü
Yerel

Kıraathanede silahlar konuştu: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2024-04-13 15:20:00 -
Kıraathanede silahlar konuştu: 2 ölü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kıraathanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada vurulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede tahkikata başlandı.

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