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Aktüel KİPTAŞ binası önünde basın açıklaması
Aktüel

KİPTAŞ binası önünde basın açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:52:43 -
KİPTAŞ binası önünde basın açıklaması

İSTANBUL (AA) - KİPTAŞ mağdurları olduğunu savunan bir grup vatandaş, Zeytinburnu'nda bulunan KİPTAŞ binası önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan Zeynep Balta, Kağıthane Hürriyet Mahallesi KİPTAŞ mağdurları olarak bir araya geldiklerini belirterek, KİPTAŞ ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Balta, çok mağdur ve zor durumda olduklarını kaydederek, ''Kiralarımızı 8 aydır alamıyoruz, yerlerimiz yapılmıyor, evini veren aileler verdikleri evden daha kötü yerlerde barınmak için kira ödemek zorunda kaldığı gibi pandemi, işsizlik, ekonomik sıkıntı ile mücadele ederken bir de kira külfetine katlanıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seslerini duymasını talep eden Balta, KİPTAŞ'tan bir an önce evlerinin yapılmasını ve teslim edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

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