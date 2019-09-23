Kinoa salatası nasıl yapılır? Kinoa salatası tarifi malzemeleri

Son zamanlarda ülkemizde yaygınlaşan kinoa, formuna dikkat eden vatandaşlar tarafından salata olarak tüketiliyor. Çorbadan salataya kadar birçok tarifte kullanılan kinoa tok tutmasıyla da revaçta. Peki, kinoa nedir? Kinoa salatası nasıl yapılır? Kinoa salatası malzemeleri neledir? İşte detaylar...

Malzemeler

200 gram kinoa

5 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş ince doğranmış soğan

3 adet ince çubuklar halinde kesilmiş havuç

300 gram brokoli

100 gram süzülmüş ve doğranmış kuru domates

200 mililitre sebze bulyon suyu

2 tatlı kaşığı domates salçası

1 limon suyu

Kinoa salatası nasıl yapılır?

Kinoayı üzerini geçecek kadar su ilavesi ile geniş bir kapta bekletin. Şişen kinoaları bol suda duruladıktan sonra suyunu süzdürün ve tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su ile 15 dakika kadar pişirin. Bir kızartma tavasında 3 çorba kaşığı zeytinyağını alın ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. İçine havucu, pırasayı ve brokoliyi ilave edip 2 dakika daha pişirin.

Domatesleri ve salçayı da sebze suyuyla birlikte tavaya ekleyin. Üzerini örtüp 3 dakika kadar pişirin. Kinoayı içine boşaltın ve kalan yağı ve limon suyunu ilave edin. Çorbanızı tabaklara pay edin ve sebzeleri eşit bölmeye dikkat edin.