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Yerel Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale
Yerel

Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale

Yeniakit Publisher
2023-07-27 07:13:00 -
Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale

İzmir’in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangınında 17’nci saate girerken, günün aydınlanmasıyla havalanan helikopterler yangın söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

İzmir’in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangınında 17’nci saate girerken, günün aydınlanmasıyla havalanan helikopterler yangın söndürme çalışmalarına yeniden başladı.
Yangın, dün saat 14.13 sıralarında İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangınla mücadele çerçevesinde 7 uçak, 7’si askeri helikopter olmak üzere toplamda 19 helikopter, 34 arazöz, 13 su ikmal aracı 6 iş makinesi ve 7 ilk müdahale aracı ile ekipler alevlere müdahale ederken, havanın kararmasının ardından uçaklar ve helikopterler bölgeden ayrıldı. Alevlerle mücadele 600 personelin de katılımıyla yerden müdahale aralıksız devam etti.

Tedbiren 3 mahalle tahliye edildi
Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

Helikopterler yeniden havalandı
Gece boyunca yer ekiplerinin alevlerle mücadelesine günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da katıldı. 17’nci saate girdiğimiz yangında, havalanan helikopterler alevleri söndürmek için tekrardan çalışmalara başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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