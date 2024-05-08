Kınayan kınayana! Siyonist rejime bir kınama da Katar'dan
Katar, işgal ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na saldırı düzenleyip ele geçirmesini kınadı.
Katar, işgal ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na saldırı düzenleyip ele geçirmesini kınadı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na ve Refah kentinde yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Katar, işgalci İsrail güçlerinin Refah Belediyesini bombalamasının yanı sıra Refah Sınır Kapısı'na saldırısı ve sığınma merkezlerindeki vatandaşları tehcirle tehdit etmesini en şiddetli ifadelerle kınıyor." denildi.
Siyonistlerin Refah kentine karadan saldırarak soykırım suçu işlemesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Katar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda bölgedeki Filistinli sivil halkın korunmaya alınması talebinde bulundu.
Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinli için son sığınma yeri olan Refah kentinde olabilecek tehcire karşı uyarıda bulunulan Katar, bunun da uluslararası hukuk açısından oldukça tehlikeli bir ihlal olduğu ve Gazze'deki insani krizi derinleştireceğine dikkati çekti.
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