Kınanın saça faydaları ve zararları nelerdir? Saça kına yakarken içine ne konur? Beyaz saça kına yakmanın püf noktaları

Saçlarını kimyasal madde içermeyen kına ile boyamak isteyen kadınların aklında kına ile saç boyama hakkında çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Beyaz saça kına nasıl yakılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kına, ne kadar açık renkte saça uygulanırsa alınacak sonuç da bir o kadar açık renkte olur. Yaşın ilerlemesi ile birlikte saç pigmentleri de zamanla azalır ve beyaz saç telleri ortaya çıkar.

Kınanın Saça Faydaları: Siyah, turuncu ve kırmızı renkler içeren kına, saça renk verir ve saç köklerinin ve saç tellerinin güçlenmesini sağlar. Kınanın boyasını daha etkin kılmak için uygularken elma sirkesi veya limon suyu eklenmelidir.

Kına ile saç boyamada olası beyazlar kapanır ve saç dökülmeleri önlenir ve aynı zamanda saçlarda oluşan bit sorununun giderilmesini sağlar. Afrika, Asya ve Orta Doğu’da yetişen kınayı saçlarınıza uygulayacaksanız macun gibi olması gerekir. İyi bir kına metalik tuz içermemelidir.

Yıpranmış Saçlar İçin Kına Kullanımı?

Mısır’da yetişen ve Çin tarçını olarak bilinen Cassia obovata olarak bilinen kına çeşidi saçlara uygulandığında saçların hacimli, kalın ve parlak görünmesini sağlar. Saçınıza bu kına çeşidini uygulayacaksanız hazırlarken içine portakal suyu ilave ederek rengin kahve tonlarında olmasını sağlayabilirsiniz.

Kına ( 6 yemek kaşığı )

Zeytinyağı ( 1 yemek kaşığı )

Zerdeçal ( 1 tatlı kaşığı )

Yeşil çay ( 1 çay bardağı demlenmiş olmalı )

Yarım çay bardağı su

Hazırlanışı: Bir kap içerisine malzemeleri koyun ve maske kıvamına gelecek kadar su ilave edin. Maske kıvamına gelen karışımı diplerden başlayarak tüm saça yedirin bu işlemi yaparken fırça kullanabilirsiniz. Saçlarınızda yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın. Aynı zamanda boya işlemi yapacak olan karşıma limon suyu ekleyerek açık renk elde edebilirsiniz.

Kınanın Saça Faydaları Nelerdir?

* Kına yıpranmış saçların onarılmasında etkilidir.

* Kepek sorununun giderilmesine yardımı olur.

* Kına kullanarak saçlarınızdaki beyazların kapatmasını sağlar.

* Kına saçların dış etkenlerden korunmasını sağlar.

* Kına ile saç tellerini kalınlaştırabilir ve saçların daha hacimli ve sağlıklı görünmesini sağlar.

* Egzama, yağlı veya kuru saç derisi, mantar ve dermatit gibi cilt sorunlarından oluşan kepek problemi var ise saçlarınıza kına kullanabilirsiniz.

* Antifungal ve antibakteriyel özelliğe sahip olan kına saçlarda bulunan kuruluğu azaltarak fazla yağın alınmasını sağlar.

* Diğer yandan saçlara uygulandığında güçlü bir kalkan oluşturarak saçın dış faktörlerden etkilenmesini engeller.

* Fakat mantar ve egzamadan oluşan kepek sorununa kesin çözüm değildir ve durmaması sonucunda doktora mutlaka gidilmelidir.

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Beyaz saça kına yakmanın püf noktaları

Beyaz saça kına yakmak için sadece su ile kınayı karıştırmak yeterli olmaz. Bu şekilde yaptığınız boyama işlemi sonucunda saç turuncuya yakın bir kızıl renk alır. Saçını kına ile boyayan kadınlar, genellikle uzun bir süre saçlarını farklı bir renk yapamaz. Çünkü kına çok güçlü ve baskın bir renk sağlar. (Kına, temas ettiği yerde hemen renk bırakacağı için, saça kına yakmadan mutlaka eldiven takmalıdır. Saça kına yakmadan önce kınanın bulaşabileceği alın, ense, kulak çevresi gibi bölgelere vazelin sürerek kınanın ciltten daha kolay çıkmasını sağlayabilirsiniz

Saça kına yakarken içine ne konur?

1 adet yumurtayı çırpma aleti ile çırpın, paketteki kınayı kaseye boşaltın, çırptığınız yumurtayı kınaya katın, içine 1 kahve fincanı zeytinyağı ve 2 tutam tuz ve demlenmiş çay suyunu ekleyerek saçınıza süreceğiniz kına harcını hazırlayın. Elde edeceğiniz harç, saça rahatça sürülebilecek akışkanlıkta olmalıdır.

Not: Kına, temas ettiği yerde hemen renk bırakacağı için, saça kına yakmadan mutlaka eldiven takmalıdır.

Kınanın zararları nelerdir?

Kına yetişkinler tarafından saç ve deri için kullanıldığında güvenli görünmektedir. Kına kişinin sağlık koşullarına da bağlı olarak, deride kızarma, döküntü, şişme, yanma,kabarcık gibi sorunlara neden olabilir.

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