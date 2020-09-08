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Aktüel Kına eğlencesinde gelin, damat, iş yeri ve davetlilere ceza kesildi
Aktüel

Kına eğlencesinde gelin, damat, iş yeri ve davetlilere ceza kesildi

Polislerin, maske takmadığı için ceza yazmak istediği kadın ve annesi, uzun süre kimlik göstermemekte direndi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:45:34 -
Kına eğlencesinde gelin, damat, iş yeri ve davetlilere ceza kesildi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda kına eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Salonda yapılan kontrolde, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden, damat Halil Ş. ve gelin Müge Y. ile organizatör ve iş yeri sahibi olmak üzere 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Maske takmadıkları belirlenen 11 kişiye de toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

- Ceza yazdırmamak için polise direndi

Polisin, basın mensuplarının çektiği görüntülerden maskesiz olduğunu tespit ettiği Bilge A. (21), kimliğini vermemek için direnip salondan ayrılmaya çalıştı.

Annesiyle polisi ve basın mensuplarını engellemeye çalışan kadının çabalarına rağmen ekipler, Bilge A.'ya 900 lira idari ceza yazdı. Olay anı, kameralara da yansıdı.


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