'Kimseye bu hakkı vermez' dedi! Mustafa Destici'den tepki
BBP Lideri Mustafa Destici, HDP'li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, seçilmiş olmanın hiç kimseye teröre destek verme, teröristi istihdam etme, kollama hakkı vermeyeceğini bildirdi.
BBP Lideri Mustafa Destici, HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Destici, Twitter'dan şunları kaydetti:
"PKK terör örgütüne destek veren bazı HDP'li belediyelere kayyım atanması yasaların bir gereğidir. Seçilmiş olmak hiç kimseye teröre destek verme, teröristi istihdam etme, kollama hakkı vermez. Terörle irtibatlı olan belediyelere kayyım atanması terörle mücadelenin bir parçasıdır."