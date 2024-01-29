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Dünya Kimsesizlerin cesetlerini çalarak satan örgüt enselendi
Dünya

Kimsesizlerin cesetlerini çalarak satan örgüt enselendi

Yeniakit Publisher
2024-01-29 22:37:00 -
Kimsesizlerin cesetlerini çalarak satan örgüt enselendi

İspanya'nın Valensiya kentinde, sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütü ortaya çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İspanya Ulusal Polisi'nin kentte yürüttüğü operasyonda, ceset çalıp satmak suçundan yaşları 41-74 arasında değişen 4 erkek İspanyol vatandaşının yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, suç örgütünün, hastanelerde veya yaşlı bakım evlerinde vefat eden kimsesizlere ait cesetleri sahte evrak düzenleyerek teslim aldıkları ve kadavra olarak kullanılmak üzere tıp fakültelerine sattıkları bilgisi verildi.

İspanyol polisi, soruşturmanın, 2023 yılı başında ölen bir kişinin cesedinin bir cenazeevi tarafından Valensiya'daki hastanenin morgundan düzensiz şekilde kaldırılması ve hastane kayıt defteri ile nüfus müdürlüğüne sunulan belgelerde sahtecilik yapıldığının fark edilmesi üzerine başlattığını ifade etti.

Açıklamaya göre, söz konusu suç örgütü kimsesiz olan, yaşlı veya hayati riski bulunan kişileri takibe aldı; ölümlerinin ardından sahte evraklarla cesetleri alarak 1200 euro karşılığında tıp fakültelerine sattı.
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