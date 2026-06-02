Kimsenin haberi yok: Gizli SMS'lerle telefonlar takip ediliyor!

Araştırmacılar, mobil şebekeler üzerinden gönderilen ve kullanıcıların göremediği gizli SMS'lerin, telefonların konum bilgilerini toplamak için kullanıldığını ortaya koydu.

Hasso Plattner Institute ve University of Toronto araştırmacılarından oluşan bir ekip, mobil telefon şebekelerinin insanların konumlarını tespit etmek amacıyla fiilen kullanıldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre gözetim şirketleri, uzun süredir bilinen güvenlik açıklarından yararlanarak telefonları sahiplerine karşı birer casusluk aracına dönüştürüyor.

Bu yöntemlerden biri de SIM kartlara gönderilen gizli kısa mesajlar (SMS) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Telekomünikasyon şirketleri normalde bu özel SMS'leri cihazın ağ ayarlarını yapılandırmak için kullanıyor. Bu mesajlar, kullanıcı tarafından görülmeden doğrudan SIM kart üzerindeki bir uygulama tarafından işleniyor.

Enstitünün yayımladığı rapora göre, gözetim faaliyetleri yürüten taraflar bu mekanizmayı kötüye kullanarak söz konusu mesajların içine konum bilgisi talebi gibi komutlar yerleştiriyor. Telefonun SIM kartındaki uygulama bu komutları otomatik olarak çalıştırıyor ve elde edilen bilgileri doğrudan izleme yapan tarafa iletiyor.

Bu faaliyetlerin arkasında tam olarak hangi tarafların bulunduğunu kesin biçimde belirlemek hâlâ zor. Ancak teknik izler, saldırıların ticari gözetim platformları aracılığıyla gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Rapora göre bu platformlar, hükümetler de dahil olmak üzere farklı aktörler tarafından kullanılıyor olabilir.

Son yıllarda yapılan birçok araştırma, hücresel iletişim sistemlerindeki güvenlik açıklarını ve devlet güvenlik kurumlarının bu açıkları yurt dışındaki hedefleri takip etmek için nasıl kullandığını ortaya koydu.

Kanada merkezli dijital haklar kuruluşu Citizen Lab, operatörlerin kesintisiz uluslararası iletişim sağlamak amacıyla kurulan altyapısının, tespit edilmesi, sorumlularının belirlenmesi ve denetlenmesi zor olan gizli gözetim faaliyetlerini desteklemek için kullanıldığını belirtiyor.

Kamuoyuna yansıyan çok sayıdaki rapora rağmen bu faaliyetlerin herhangi bir caydırıcı yaptırım veya ciddi sonuçla karşılaşmadan devam ettiği ifade ediliyor.

Citizen Lab konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Mobil telefon şebekelerinin, operatörler arasında yüksek düzeyde güvene dayanan ve dünya genelindeki kullanıcıların güvendiği bir yapı üzerine kurulmuş olmasına rağmen gözetim amacıyla kullanılmaya devam edilmesi; ulusal düzenleyici kurumlar, politika yapıcılar ve telekomünikasyon sektörü açısından hesap verebilirlik, denetim ve küresel güvenlik konusunda daha geniş kapsamlı soruları gündeme getiriyor."