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Yerel Kimsenin aklına gelmezdi: Ayakkabı tabanına neler saklamış neler!
Yerel

Kimsenin aklına gelmezdi: Ayakkabı tabanına neler saklamış neler!

İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 09:43:00 -
Kimsenin aklına gelmezdi: Ayakkabı tabanına neler saklamış neler!

Sivas'ın Akıncılar içesinde yol kontrolleri gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İran-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Lasy isimli narkotik köpeği ile otobüste yapılan aramada; R.S. isimli İranlı yolcunun valizinde bulunan 3 çift ayakkabının tabanında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120s gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. R.S gözaltına alındı, uyuşturucu maddesine el konuldu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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