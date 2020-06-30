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Kimse kadının ne yaptığını anlamadı! Eminönü'nde tepki çeken olay

İstanbul Eminönü'nde bir kadın, vatandaşların önünde soyunarak denize girdi. O anlara şahit olan vatandaşlar genç kadına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:01:00 -

İstanbul Eminönü'nde güpegündüz çekilen bu görüntüler insanları şaşkına çevirdi. Vapur iskelesinin yakınlarına gelen bir kadın soyunarak denize girdi.

Çevredekilere aldırmadan üstünü çıkaran kadın önce saçını topladı sonra denize atladı. Kadını gören vatandaşlar "Bu ne ya" diyerek tepki gösterdi. Kadının kimliği ve neden denize çıplak girdiği ise öğrenilemedi.

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