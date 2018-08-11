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Kimse Brunson üzerinden bize gömlek biçmeye çalışmasın!

ABD’nin Türkiye’ye yönelik Rahip Brunson'a ilişkin yaptığı açıklamalara AK Partililerden sert tepki geldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:31
Kimse Brunson üzerinden bize gömlek biçmeye çalışmasın!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın eve dönmesi gerektiği yönünde açıklamalarına AK Partililerden sert tepki geldi.

MİLLETİMİZ OYUNUN FARKINDA

Türkiye’de bağımsız bir yargı olduğunu ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, şunları dile getirdi: “Brunson üzerinden Türkiye’ye gömlek biçmeye çalışanlara bu milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Biz milletimizin hassasiyetlerini korumak zorundayız. Son zamanlarda yapılmak istenenler aslında bir Brunson operasyonu değil. 15 Temmuz’dan itibaren süregelen ve evveliyatı da olan süregelen bir yenilgi psikolojisinin tersine döndürme operasyonudur. 15 Temmuz’da aziz milletimiz başta FETÖ’nün uzantısı haydutları olmak üzere tüm işbirlikçilerine canı pahasına gereken cevabı verdi. Dün tank, top tüfekle gelenler bugün Brunson üzerinden üçkağıt operasyonu ile geliyorlar. Oyun büyük; dolar, bono tahvil ve borsayla geliyorlar. Milletimiz oyunun büyük oyun olduğunu görüyor.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTEMİYORLAR

Yaşanan dalgalanmadan kendine pay çıkarmaya çalışan Alman gazetelerine tepki gösteren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, şunları söyledi: “Batı’nın Türkiye’ye karşı tavrı Gezi olaylarından bu yana devam ediyor. Ayrıca dolardaki dalgalanmalar, Amerika’nın dünyadaki ajanlarını koruma operasyonudur. Türkiye üzerinden dünyaya mesaj veriyorlar. Ajanlarını cesaretlenme adımı var bu işin içinde. Bölgede güçlü bir Türkiye’yi istemiyorlar. Geçmişe baktığımızda operasyonların aynı olduğunu görüyoruz. Biz millet olarak, ekonomistler olarak, sanayiciler olarak ve dövizle işi olanlar kimlerse büyük bir dayanışma içerisinde bu durumu atlatacağız inşallah.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:31
  1. Gaziantep
  2. Heather Nauert
  3. Andrew Craig Brunson
  4. AK Parti
  5. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz

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