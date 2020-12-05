Kimse beklemiyordu! Altında tarihi düşüş
Koronavirüs aşısındaki olumlu gelişmeler, ABD seçimlerinin sonuçlanması ve ekonomideki düzelme gibi sebeplerle kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle kapatan altın, ayı 447,3 lira ile kapatarak tarihi düşüş kaydetti.
Yıl genelinde Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları, kasım ayında ise dalgalı bir seyir izledi.
540 TL'ye kadar çıkmıştı
Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklemesiyle beraber kasım ayının başında 540,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artması, kasım ayında altının ons fiyatını baskılaması ve yurt içinde dolar kurundaki görülen gerilemeyle 440,2 lira seviyesine kadar indi.
Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti.