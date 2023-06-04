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Spor Kimse beklemiyordu! Ali Koç’tan derbi kararı
Spor

Kimse beklemiyordu! Ali Koç’tan derbi kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 13:16:00 -
Kimse beklemiyordu! Ali Koç’tan derbi kararı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Başkan Ali Koç'un derbi kararı belli oldu.

Bundan tam beş yıl önce Haziran ayındaki seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, bir kez daha Süper Lig'de şampiyonluk göremedi.

Bu sezonki yarışta Galatasaray'ın gerisinde kalan Sar-Lacivertliler'de Başkan Koç'un, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında ezeli rakibinin kupasını alacağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmeyeceği öğrenildi.

Oda Tv

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