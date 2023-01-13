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Spor Kimse alamadı onlar alıyor! Çok büyük hamle...
Spor

Kimse alamadı onlar alıyor! Çok büyük hamle...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A’da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona’da olan Mert Çetin’i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 18:53:00 -
Kimse alamadı onlar alıyor! Çok büyük hamle...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A’da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona’da olan Mert Çetin’i kadrosuna kattı.

Serie A forması giyen Mert Çetin, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye’ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY...

Bir dönem 3 büyük kulübün istediği Mert Çetin, tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun tercihi sosyal medyada gündem oldu. Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye gönderen Adana temsilcisi, yıldız ismin yerini Mert ile doldurmuş oldu.

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