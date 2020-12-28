Kimlik yenileme son başvuru | Kimlik yenileme randevusu al

Kimlik yenileme başvuru ekranı | 2020 yılına veda etmeye hazırlanırken milyonlarca kişi yeni kimlik başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi 31 Aralık'a kadar nüfus cüzdanı değiştirmeyenlerin ceza ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. Peki, yeni kimlik randevusu nereden alınır?

Kimlik yenileme son başvuru

Milyonlarca kişi yeni yıl gelmeden önce kimlik değiştirmenin zorunlu olup olmayacağını merak ediyor. Eski nüfus cüzdanları 31 Aralık 2023'e kadar değiştirilebilecek. Bu süre zarfında vatandaşların kimliklerini yenilemeleri isteniyor.

Kimlik yenileme randevusu al

Kimlik yenileme işlemi için hangi adımların atılacağı merak ediliyor. Nüfus cüzdanı için randevunuzu ALO 199 nolu telefondan ya da online olarak alabilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kimlik kartı yenileme işlemi için gerekli evraklar nelerdir?

Esti tip nüfus cüzdanlarını yeni kimliklerle değiştirmek isteyenler başvuru için hangi belgelerin gerekli olduğunu araştırıyor. Nüfus cüzdanı işlemi için gerekli olan belgeler şöyle:

Nüfus cüzdanınız, nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt bedeli değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont.

Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.