Kan, her insan için zorunlu bir yaşam kaynağıdır. Kan yapan tek organ ise kemik iliğidir. Kan vermenin gerekli olduğu durumlarda kimler kan verebilir? Kimler kan verebilir? Kimler kan veremez? Kan vermek için hangi şartlar gerekli? İşte ayrıntılar...

Kimler kan verebilir?

Kemik iliği, sürekli olarak kan üretir ve eksildiğinde de bu miktarı yerine koyacak yeteneğe sahiptir. Kan verme, sağlıklı insanlar için tamamen zararsızdır.

18 yaşını aşmış ve 65 yaşını aşmamış her sağlıklı birey kan verebilir ve vermelidir. Kan ölçümlerinde hemoglobin ve hematokrit değerleri normal olan herkes, 12 ayda 4 kez kan verebilir. 3 aydan önce kan verilmez, bu durum vücudunuzu yorar.

Kimler kan veremez?

AIDS, hepatit, sifiliz gibi bulaşıcı hastalığı olan kişiler kan veremez. Aynı şekilde kanser, yüksek tansiyon, kan hastalıkları, kalp hastalıkları veya herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler de doktor onayı olmadığı sürece kan veremez. Kronik bir hastalığınız varsa doktor onayı olmadan kesinlikle kan vermeyin.

Düzenli ilaç kullanması gereken kişilere de kan vermesi önerilmez.