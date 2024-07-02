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Dünya Kim’in son füzesi dünyanın gündeminde
Dünya

Kim’in son füzesi dünyanın gündeminde

Yeniakit Publisher
2024-07-02 13:46:00 -
Kim’in son füzesi dünyanın gündeminde

Kuzey Kore'den 4,5 tonluk savaş başlığı taşıyabilen yeni taktik balistik füzesini denedi.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin açıklama yaptı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlerde 4,5 tonluk “süper büyük” savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni “Hwasong-11Da-4.5” taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Testin füzenin maksimum 500 kilometre ve minimum 90 kilometre menzil içindeki uçuş kabiliyetini ve isabet hassasiyetini teyit etmek için “ağır savaş başlığı” kullanılarak yapıldığı ifade edilirken, Kuzey Kore Füze İdaresi’nin füzenin 250 kilometrelik orta menzil performansını doğrulamak üzere Temmuz ayı içinde bir deneme daha gerçekleştireceği kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dün yerel saatle 05.05 sıralarında Güney Hwanghae eyaletindeki Jangyon bölgesinden kuzeydoğu istikametine doğru kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

Açıklamada, 05.15 sıralarında türü tanımlanamayan bir füze daha ateşlendiği belirtilirken, füzelerin sırasıyla 600 kilometre ve 120 kilometre uçtuğu aktarılmıştı. Füzenin az mesafe kat etmesi nedeniyle ikinci denemenin başarısızlıkla sonuçlandığının değerlendirildiği belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin son füze denemesi ABD, Güney Kore ve Japonya’nın geçen hafta Jeju Adası’nın güneyindeki sularda gerçekleştirdiği “Freedom Edge” (Özgürlük Sınırı) adlı 3 günlük kapsamlı ortak askeri tatbikata yanıt olarak yorumlanmıştı.
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