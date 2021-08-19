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Kim'in lisansı çıkartıldı
Spor Kim'in lisansı çıkartıldı
Spor

Kim'in lisansı çıkartıldı

Fenerbahçe, Çin’in Pekin Guoan takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Min-Jae Kim’in lisansını çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 14:47:00 -
Kim'in lisansı çıkartıldı

Fenerbahçe, Çin’in Pekin Guoan takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Min-Jae Kim’in lisansını çıkarttı.

24 yaşındaki oyuncu, bu akşam Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Helsinki mücadelesinde görev alamayacak.

Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Güney Koreli savunmacı Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçında oynayabilecek.

Tecrübeli isim, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

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