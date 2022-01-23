Kimi kafalıyorsun sen? Meral Akşener'den iğrenç karşılaştırma

CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş, canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretler savurdu. Skandal sözleri nedeniyle geçtiğimiz gün gözaltına alınan Sedef Kabaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası muhalefet kanadından peş peşe şaşırtmayan açıklamalar geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedef Kabaş'ın sadece bir "deyim" paylaştığını söyleyerek sözde gazeteciyi aklamaya çalışırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "bu kadar olmaz" dedirten bir açıklama geldi.

Yıllar önce Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'e ait "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren "İlahi Ordu" şiiri nedeniyle hapse atılan Başkan Erdoğan ile canlı yayında hakaretler savuran Sedef Kabaş'ı aynı kefeye koymaya kalkan Meral Akşener, akılalmaz ifadeler kullandı.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı rezil paylaşımda şunları kaydetti:

"Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek."

Öte yandan Meral Akşener'in "Kimi kafalamaya kalkıyorsun", "Küfürbazları savunmayı adet mi edindin" dedirten paylaşımı sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

İşte küfürbaz Sedef Kabaş'ı savunmaya kalkan Akşener'e gelen tepkilerden bazıları: